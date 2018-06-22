Güzelyurt’ta Asayiş ve Trafik Operasyonu

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kahvehane ve eğlence yerleri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise, toplam 200 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 25 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Diğer polisiye haber:

HASPOLAT’TA ELEKTRİK AKIM HIRSIZLIĞI

Haspolat’ta Temmuz 2006-21 Haziran 2018 tarihleri arasında A.A.’nın (E-36) aynı parsel içerisinde babasına ait ikametgahın kendi adına kayıtlı olan elektrik kurumuna ait elektrik sayacından toplam 126 bin 355TL değerinde elektrik akımını çaldığı, yine işletmeciliğini yaptığı iş yerinden Elektrik Kurumu’na ait elektrik sayacından toplam 7 bin 339.41 TL değerindeki elektrik akımını çaldığı tespit edildi.

Adı edilen hakkında yasal işlem başlatıldı.