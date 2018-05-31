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Güzelyurt'ta asayiş ve trafik operasyonu düzenledi

Güzelyurt Polis Müdürlüğü dün asayiş ve trafik operasyonu düzenledi, 227 araç kontrol edildi

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31/05/2018

Güzelyurt'ta asayiş ve trafik operasyonu düzenledi
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Güzelyurt Polis Müdürlüğü dün asayiş ve trafik operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bahis evleri, alkollü içki satış yerleri ve kahvehaneler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde sonucu toplam 227 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 28 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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TAGS: Güzelyurt’ta asayiş ve trafik operasyonu düzenledi, güzelyurt, asaiş, trafik polis, polis rapor, haber kıbrıs
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