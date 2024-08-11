Güzelyurt'ta askeri birliğe taş atan iki zanlı, 3 gün tutuklu kalacak!

Kamalı Haber

Güzelyurt'ta meydana gelen genel rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket suçlarından tutuklanan Bangladeş uyruklu Sharıful Islam ve Akbar Kham mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kemal Önerem mahkemede olguları aktardı.

Polis, 11 Ağustos 2024 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Güzelyurt'ta sakin MD Shariful Islam ve Akbar Kham’ın tasarruflarında bulundurdukları taşları 49. Piyade Alayı Çiftlik Kışlasına atmak sureti ile Genel Rahatsızlık suçunu işleyip uygunsuz tavrı harekette bulunduklarını söyledi. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, son zamanlarda askeri birliklerden benzer olaylarla ilgilimi birçok şikayet aldıklarını, zanlıların bu olaylarla bağlantılarının olup olmadığının araştırılacağını kaydetti. Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca zanlıların KKTC’deki ikamet durumlarının araştırılacağını açıkladı.

Polis memuru, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların 3 gün süreyle polis nezaretinde tutuklu kalmasına karar verdi.