Güzelyurt’ta Baf Türk Birliği Lokali Açıldı

Baf Türk Birliği, üyelerinden gelen talep üzerine Güzelyurt’ta lokal açtı.

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28/01/2020
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Güzelyurt’ta Baf Türk Birliği Lokali Açıldı

Baf Türk Birliği, üyelerinden gelen talep üzerine Güzelyurt’ta lokal açtı.
Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin  en büyük probleminin eski kültürün  erozyona uğraması olduğunu belirterek,  Baf Türk Birliği olarak ellerinden geleni yaparak kültürü yaşatacaklarını,  bunun için  daha bir çok bölgede  lokal açmak için girişimlerin  devam edeceğini söyledi. 

28/01/2020 14:39
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TAGS: Baf Türk Birliği, haber, kıbrıs
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