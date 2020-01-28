Güzelyurt’ta Baf Türk Birliği Lokali Açıldı

Baf Türk Birliği, üyelerinden gelen talep üzerine Güzelyurt’ta lokal açtı.

Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin en büyük probleminin eski kültürün erozyona uğraması olduğunu belirterek, Baf Türk Birliği olarak ellerinden geleni yaparak kültürü yaşatacaklarını, bunun için daha bir çok bölgede lokal açmak için girişimlerin devam edeceğini söyledi.

28/01/2020 14:39