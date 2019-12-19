Güzelyurt’ta bazı bölgelerde elektrik kesintisi

Güzelyurt’ta, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle, yarın 2 saat süreyle bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 10.00-12.00 saatleri arasındaki kesintiden; Güzelyurt Çarşı- Güzelyurt, Kumköy Anayolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi etkilenecek.

19/12/2019 15:03