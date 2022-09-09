Güzelyurt'ta belediye okullarda çevre temizliği ve düzenlemesi yaptı

Güzelyurt Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının haftaya başlayacak olmasından dolayı sınırlarına bağlı okullarda çevre temizliğiyla, bahçe ve yeşil alan düzenlemesi yaptı.

Güzelyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediye sınırlarına dahil 14 ilk ve orta eğitim kurumunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, belediye tarafından oluşturulan ekiplerin, program kapsamında tüm bölge okullarında budama, ağaç bakımı, iç ve dış çevre temizlik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Tüm okulların temizlik çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

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09/09/2022 14:36