Güzelyurt’ta büyük yangın!

Güzelyurt’ta dün saat 16.30 sıralarında, Biren Tarım Bölgesinde elektrik trafosunda meydana gelen kısa devre yangına neden oldu. Yangında üç ayrı şahsa ait toplam 80 dönüm biçilmemiş arpa yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ayrıca, dün saat 14.00 sıralarında ise Gazimağusa Kabristanlığının güney kısmındaki dere yatağında henüz tespit edilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın sonucu beş dönümlük arazide bulunan kuru otlar, bir akasya ağacı ve Şeho Özdemir’e ait sulama hortumları yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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05/05/2021 11:26