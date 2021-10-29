Güzelyurt'ta Cumhuriyet Bayramı konseri

 Güzelyurt Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Bahar Konseri” düzenledi.

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29/10/2021

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Güzelyurt'ta Cumhuriyet Bayramı konseri

 Güzelyurt Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Bahar Konseri” düzenledi.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Atatürk Düğün Park'ında dün akşam gerçekleşen konserde, yerli sanatçıların Kıbrıs şarkıları da seslendirildi.

Gecede, SOS müzik grubunun eşliğinde Muhittin Yangın Nazım Ced, Hasip Akgürgen, Örge Volkan, İpek Amber, Ayşe Güler Akın, Ali Akımcı, Osman Cankoy, Bahar Gökhan, Derviş Yeşilada ,Kuzey Tarık, Feridun Işıman, Hüseyin Yücelten,Arif Edizer, Ayşe Nur Aydın, Yıltan Taşcı ve Hüseyin Yücelten sahne aldı.

29/10/2021 14:13
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TAGS: Güzelyurt, Cumhuriyet Bayramı, konser, haberkıbrıs,
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