Güzelyurt'ta da 30 Ağustos töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta törenler düzenlendi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’da başlayan ilk törende, protokol sırasına göre çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle buradaki tören sona erdi.

Güzelyurt Arkeoloji Müzesi önündeki ikinci tören ise birliklerinin denetlenmesiyle başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiir okundu. Tören resmi geçitle sona erdi.

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30/08/2021 11:54