Güzelyurt’ta düzenlenen “Değişim Yürüyüşü”ne Başbakan Erhürman da katıldı

Güzelyurt’ta, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılımıyla ‘Değişim Yürüyüşü’ yapıldı.

Partinin basın bürosundan verilen bilgiye göre, dünkü yürüyüş kapsamında Güzelyurt Otobüs Terminali çemberinde sabah toplanan partili, sempatizan ve destekçiler Güzelyurt çarşı merkezine doğru hareket etti.

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican ve Başbakan Erhürman vatandaşlarla sohbet de etti. Güzelyurt Müzesi önünde fotoğraf çekildi. Osman Bican ve ekibi daha sonra açık pazara doğru yürüyerek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.