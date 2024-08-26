Güzelyurt'ta elektrik kesintisi yapılacak

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26/08/2024

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Güzelyurt'ta elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Güzelyurt'ta yarın 10.00 -12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre, kesinti Güzelyurt Çavuş Market, Alas Sitesi ve Güzelyurt Çevre Yolu bölgesinde etkili olacak.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.

26/08/2024 15:58
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TAGS: elektrik kesintisi
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