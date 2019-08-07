Güzelyurt’ta gaminiler sorunu çözülüyor

Kömür ocaklarının meskun mekanlardan uzağa çıkarılması için ayrılan arazide Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından düzenleme çalışmaları başlatıldı.

İçişileri Bakanlığı basın büroısundan yapılan açıklamaya göre, yıllardır bölge sakinleri için ciddi sorunlardan biri olan gaminiler sorunu, İçişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle çözüme kavuştu.

KALKANLI’YA TAŞINIYOR

Güzelyurt Kaymakamlığı, Yayla, Yuvacık, Aydınköy, Güneşköy ve Gaziveren’deki kömür ocaklarının yerleşime uzak Kalkanlı’daki alana taşınması için arazide düzeltme çalışmalarına başladı.

Açıklamaya göre, Güzelyurt ilçe hudutları içerisinde Yayla, Yuvacık, Aydınköy, Güneşköy ve Gaziveren’de meskun mekanlara yakın olan ve uzun yıllardan beri faaliyet gösteren kömür ocaklarından çıkan duman ve koku nedeniyle etkilenen yerleşim yerlerinde sakin vatandaşların sorunlarını gidermek için, İçişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle ve Bakanlar Kurulu kararıyla, Kalkanlı’da meskun mekanlardan uzakta kömür ocakları için yer ayrıldı.