Güzelyurt’ta gençlik coşkusu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi’nin düzenlediği Güzelyurt şenliği dün akşam yoğun katılımla gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocuklar, çeşitli sanatsal figürlerle yüzlerini boyadı, esnaf kurduğu stantlarda ürünlerini sergileme ve satış yapma imkanı buldu, gençler ise eğlenceli dakikalar geçirdi.

Grup Odeon’un sahne aldığı etkinlikte her yaştan insan gönlünce eğlendi.

ERHÜRMAN: BUSE SAVAŞKAN HEPİMİZİN GÖĞSÜNÜ KABARTTI

Güzelyurt’un gençler açısından her zaman çok önemli bir yer olduğunu vurgulayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, son günlerde bunun daha da arttığını belirterek 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışan sporcumuz Buse Savaşkan’a değindi. Erhürman “Buse hepimizi çok gururlandırdı, hepimizin göğsünü kabarttı” dedi.

Yarışmayı izlerken içinden geçenleri de paylaşan Erhürman, Buse’nin arkasından çok sayıda gencin sadece spor alanında değil, diğer alanlarda da çok büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

Bundan sonrası için gençlerin geleceğe hep umutla bakması için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Erhürman, “Birileri umudumuzu öldürmeye çalışsa da inadına dimdik ayakta duracağız, yüzümüz hep gülecek, hep ileriye bakacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

MEVLİT: TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER ÜRETEBİLMEK İÇİN HER KESİMİN EL ELE YÜRÜYEBİLMESİ GEREKİYOR

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çise Mevlit de etkinlikte yaptığı konuşmada CTP’nin umudun partisi olduğunu, gençlerin partisi olduğunu vurgulayarak yaşanan her türlü sorunun çözümünü geliştirmek için toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalışarak, bu yolu birlikte yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Mevlit, özellikle toplumsal sorunlara çözümler üretebilmek için her kesiminin öncelikle göz göze bakabilmesi gerektiğini, omuz omuza verebilmesi gerektiğini ve nihayetinde el ele yürüyebilmesi gerektiğini ifade etti.

Bugün yaşamakta olan sorunların biraz da bunların eksikliğinden kaynaklandığını belirten Mevlit “Genel Başkanımız Tufan Erhürman başta olmak üzere tüm parti sözcülerimiz meclis konuşmalarında da televizyon programlarında da bunları anlatıyor aslında.” dedi.

Bu ülkenin sorumluluk sahibi gençleri olarak bu sürece Güzelyurt’ta bir katkı sağlamak istediklerini belirten Çise Mevlit, etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.