Güzelyurt’ta hırsızlık!

Güzelyurt’ta meydana gelen olayda 49 yaşındaki C.T park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilerek tutuklandı..

Polis bülteninde yer alan habere göre, C.T.’nin (E-49) bir şahsa ait evin garajında park halindeki araç içerisinden 2 adet kapı anahtarı, 1 adet çek defteri ile içerisindeki 4 adet boş çek yapraklarını, 1 adet el aleti ve 21 TL nakit parayı, bir iş yerinde tamir amaçlı bulunan bir şahsa ait araç içerisinden araca ait 1 adet kontak anahtarını, Ecevit Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden araca ait 1 adet kontak anahtarı ile birlikte beş adet anahtarı çaldığı tespit edildi. C.T. tutuklandı.



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25/08/2021 12:18