Güzelyurt’ta hırsızlık! 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Akyüzler Nakliyat Şirketine ait olup iş yerinin yanında dün saat 16:45 sıralarında, park halinde bulunan araç ve yine aynı yerde bulunan şirkete ait toplam 5.500 TL değerindeki hurda malzemeler (4 adet tır kasası yan kapağını, 6 adet tır dorse yan babası, 3 adet tır tekerleği jantını, 1 adet araç motor bloğunu, 2 adet tır aksı, 1adet Doblo marka araç motoru, 1 adet tır şaftı, bir adet tır freni, 1 adet tır tüpü ve motor aksamları) çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.S.(E-36) ve A.H.(E-30) tutuklandı. Çalınan malzemeler ve araç, zanlıların tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

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23/08/2021 12:03