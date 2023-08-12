Güzelyurt’ta hükümet rahatsızlığı

Başbakan Ünal Üstel, kabineyi yeniden revize ederken Güzelyurt bölgesine bakanlık vermemesi beraberinde ciddi bir rahatsızlık yarattı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler görevden alınırken, yerine Mağusa milletvekili Dursun Oğuz getirilmişti.

UBP adına Güzelyurt milletvekili olarak görev yapan Ali Pilli son ana kadar kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak düşünüldü.

Yerel seçimlerde milletvekili olmasına rağmen Lefkoşa belediye başkan adayı olmayı kabul eden Sadık Gardiyanoğlu, “söz verildi” gerekçesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yapıldı.

Son iki seçimde hem ilçe başkanı hem de aday olarak ciddi bir başarısızlığın sorumlusu olarak gösterilen Gardiyanoğlu’nun ilçe Başkanlığı’ndan alınması beklenirken bu kez bakan olarak ödüllendirilmesi ciddi bir tartışma başlattı.

İlçe olduğu günden itibaren kabinede mutlaka bir bakanla temsil edilen Güzelyurt, UBP’nin tüm seçimlerde en fazla oyu alan ilçesi olarak biliniyor.

Yeni kabinede Güzelyurt bölgesinin cezalandırıldığını düşünen bölgenin önde gelen UBP’li isimleri rahatsızlıklarını genel merkeze iletti. Mağusa bölgesine üç, Girne bölgesine iki ve Lefkoşa bölgesine üç bakanlık verilirken Güzelyurt’un hiçbir şekilde dikkate alınmaması önümüzdeki günlerde ciddi tartışmalara gebe.