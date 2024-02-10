Güzelyurt'ta iki ayrı butiğe gitti. İki adet eşofmanı alıp ödeme yapmadan çıktı

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10/02/2024

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Güzelyurt'ta iki ayrı butiğe gitti. İki adet eşofmanı alıp ödeme yapmadan çıktı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 06.02.2024 tarihinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren iki ayrı butiğe müşteri olarak giden N.D.(K-19)’nin, butikler içerisinde satışa sunulan toplam 2370 TL değerindeki iki adet eşofmanı alıp ödeme yapmadan butiklerin dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

10/02/2024 13:37
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TAGS: Güzelyurt’ta iki ayrı butiğe gitti. İki adet eşofmanı alıp ödeme yapmadan çıktı
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