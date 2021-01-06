Güzelyurt'ta kavga: 1 tutuklu

Güzelyurt’ta dünKutlu Adalı bulvarı üzerinde, alkollü içki tesiri altında bulunan A.N.(E-22), tartışmış olduğu O.S.M.’yı tasarrufunda bulunan bıçak ile ense kısmından hafif şekilde yaraladı .

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 05.01.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Kutlu Adalı bulvarı üzerinde, alkollü içki tesiri altında bulunan A.N.(E-22), tartışmış olduğu Owen Sımbarashe MASIKATI’yı tasarrufunda bulunan bıçak ile ense kısmından hafif şekilde yaralamıştır.Olayda yaralanan Owen Sımbarashe MASIKATI, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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06/01/2021 12:38