Güzelyurt'ta kavga: Polis ekipleri olay yerinde

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04/09/2023

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Güzelyurt'ta kavga: Polis ekipleri olay yerinde

Güzelyurt’ta bugün akşamüzeri iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ekipleri ile polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre, kavgaya karışanların işçiler oldukları; kürekle, bıçakla, sopalarla birbirlerine saldırdıkları öğrenildi.

Meseleyle ilgili 4 kişi göz altına alındı..

Detaylar geliyor.

04/09/2023 18:19
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TAGS: Güzelyurt’ta kavga: Polis ekipleri olay yerinde
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