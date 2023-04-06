Güzelyurt'ta kaza: 1’i çocuk 2 yaralı
06/04/2023
Manisa Bulvarı üzerinde, bugün akşamüzeri meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 17.45 sıralarında meydana geldi.
Rahme Altıntaç (K-41) yönetimindeki HE 615 plakalı salon araç ile Kiler Gıda isimli marketin park yerinden anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Manisa Bulvarına giriş yapması sonucu o esnada bulvar üzerinde güney istikametine doğru seyreden Vehbi Tip yönetimindeki TLJ 778 plakalı otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.
Kaza sonucu yaralanan HE 615 plakalı araç sürücüsü Rahmet Altıntaç ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Doruk Altıntaç (E-11) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Soruşturma devam etmektedir.