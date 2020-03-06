Güzelyurt'ta korkutan kaza…

Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, bugün saat 16.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polisten verile bilgiye göre 39 yaşındaki Cevdet Alganer, yönetimindeki RU 565 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 32 yaşındaki Volkan Titiz yönetimindeki TMN 895 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

06/03/2020 20:22