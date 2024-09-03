Güzelyurt'ta korkutan kaza: Üç yaralı

Güzelyurt'ta bu akşam meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Ahmet Hatay (E-21) saat 19.00 sıralarında, Güzelyurt'ta Ramiz Turan Caddesi'nde RE 139 plakalı araçla seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru giden ve yolun sağına dönüş yapmak için yavaşlayan Hasan Sapsızoğlu (E-48) yönetimindeki YN 547 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve YN 547 plakalı araçtaki yolcu Salman Bebe (E-46), kaldırıldıkları Cengiz Topel Hastanesi'nde acil serviste müşahede altına alındı

Soruşturma devam ediyor.