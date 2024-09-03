Güzelyurt'ta korkutan kaza: Üç yaralı

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03/09/2024

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Güzelyurt'ta korkutan kaza: Üç yaralı

Güzelyurt'ta bu  akşam meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Ahmet Hatay (E-21) saat 19.00 sıralarında, Güzelyurt'ta Ramiz Turan Caddesi'nde RE 139 plakalı araçla seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru giden ve yolun sağına dönüş yapmak için yavaşlayan Hasan Sapsızoğlu (E-48) yönetimindeki YN 547 plakalı  salon aracın arka kısmına  çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve YN 547 plakalı araçtaki yolcu  Salman Bebe (E-46), kaldırıldıkları Cengiz Topel Hastanesi'nde acil serviste müşahede altına alındı

Soruşturma devam ediyor.

03/09/2024 21:57
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TAGS: Güzelyurt’ta korkutan kaza: Üç yaralı
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