Güzelyurt’ta “Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” Anlatılacak

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25/05/2021

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Güzelyurt’ta “Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” Anlatılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde, Güzelyurt’ta, “küçükbaş hayvancılıkta süt kalitesini etkileyen faktörler” başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Açıklamaya göre Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya’nın konuşmacı olduğu toplantı, Perşembe 10.00’da Güzelyurt Terminali BELSEN Lokalinde gerçekleştirilecek.

Pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacak toplantı bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

25/05/2021 14:57
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TAGS: Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş hayvan, üzelyurt, Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesi
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