Güzelyurt’ta meslek kursları için malzemeler teslim alındı

Güzelyurt Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle verilecek meslek edindirme kursları için malzemeler Güzelyurt Belediyesi'ne teslim edildi.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Meslek Edindirme Kursları (Güz-Mek) projesi için gereken malzemeler Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bağışlandı.

Malzemeler Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan tarafından teslim edildi. Kurslar tadil edilecek eski kreş binasında, dikiş-nakış, örgü bebek yapımı, boncuk takı, yağlı boya, seramik yapımı ve bilgisayar üzerinde olacak.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, malzemelerin teslimatında yaptığı konuşmada kursların Şubat 2023’te başlamasını öngördüklerini kaydetti.

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12/11/2022 14:41