Güzelyurt’ta operasyon: 8 hap 6 gram Hint keneviri bulundu

Güzelyurt’ta dün saat 16.00 sıralarında polis tarafından yapılan operasyon kapsamında, A.A.Y.A.’nın (E-24) kullanımındaki ve A.D.’nin (E-34) yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında satışı yeşil reçeteye tabi 8 hap, yaklaşık 6 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 21 bin TL ve 100 ABD Doları nakit paranın da emare olarak alındığı belirtilen açıklamada, bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.A.M (E-23)’ün tutuklandığı belirtildi.

-Öğrenci tehdit edildi… Korkutarak eşyaları alındı

Öğrenci yurdunda çalışan bir kişi, bir öğrenciyi tehdit ederek öğrenciye ait bilgisayar, nakit para ve kulaklığı tasarrufuna geçirdi.

Şubat ve Nisan 2023 ayları içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda çalışan M.A.Y.’nin (E-25), yurtta kalan bir öğrenciyi okuldan ve yurttan attıracağı yönünde tehdit edip korkutarak, öğrenciye ait tablet bilgisayar ile şarj cihazını ve 3 bin 400 TL nakit parasını tehditle aldığı ayrıca, yurt odasında çalışma masası üzerinde bulunan kablosuz kulaklığı da alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Mersinlik’te çalınan kablo ile ilgili yürütülen soruşturmada bir kişi tutuklandı

Mersinlik’te 1-3 Nisan tarihleri arasında çalınan kablo ile ilgili yürütülen soruşturmada zanlı görülen S.Ç (E-44) tutuklandı.

Polis bülteninde, Mersinlik’te yapımı devam eden bir inşaat alanından, 1500 metre uzunluğundaki bakır elektrik kablolarının hasara uğratılarak çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı görülen S.Ç.’nin (E-44) tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

-Park halindeki araç tamamen yandı

Boğaziçi’nde ağıllar bölgesinde, park halinde bulunan FU 547 plakalı kamyonet araçta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı dün akşam yangın meydana geldi.

Yangının İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın da tamamen yandığı kaydedildi.

Polisin tüm olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

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06/04/2023 13:55