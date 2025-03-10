Güzelyurt’ta Otobüs ile Motosiklet Çarpıştı: 85 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
YAYIN TARİHİ:
10/03/2025
Güzelyurt’ta Kurtuluş Sokak üzerinde bugün meydana gelen kazada Hüseyin İpekçioğlu (E-43) yönetimindeki LH 059 plakalı otobüs ile park halinden güney istikametine doğru geri geri dikkatsiz şekilde harekete geçmesi sonucu, o esnada Kurtuluş Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Mehmet Karamanoğlu (E-85) yönetimindeki CF 487 plakalı motosikletin sol yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Karamanoğlu, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. LH 059 plakalı otobüs sürücüsü Hüseyin İpekçioğlu tutuklandı.
YAYIN TARİHİ: