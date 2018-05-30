Güzelyurt’ta Özel İlgi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu, geçtiğimiz gün (28 Mayıs 2018, Pazartesi) düzenlediği “Güzelyurt Bölgesi KTTO Üyeleri Buluşması” öncesinde Güzelyurt Çarşısı’nı da gezdi.

Yaklaşık bir saat süren Güzelyurt Çarşı Gezisi’ndeki gezi boyunca KTTO Heyeti esnafla sohbet edip, hem kendilerini tanıttılar, hem de bölgelerine has sorunlarını dinlediler.

Gezi sonrası konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Güzelyurt Çarşısı’nı sessiz ve sakin bulduk. Güzel ve özel bir şehrimiz. Ancak kendine özel sorunları var. Bu nedenle hükümet edenler Güzelyurt’ta özel ilgi göstermelidirler” dedi.

KTTO Heyetinde Oda Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Mehmet Eziç, yönetim kurulu üyeleri Alp Cengiz Alp, Serhan Kombos, Serhan Kaner, Vargın Varer, Emre Olgun, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve oda çalışanları hazır bulundu.