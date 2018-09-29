Güzelyurt'ta sahte dolar! 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt'ta sahte 100 dolar ile alışveriş yapan 2 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

28.09.2018 tarihinde, saat 21:15 sıralarında, C.K.M. (E-22 ) ve L.M. (E-23), Güzelyurt’ta, faaliyet gösteren Bilden Marketten 69 TL değerinde bir adet içki alıp, bir adet MB56881912F seri numaralı 100 Amerikan Doları sahte banknotunu kasiyere vermek suretiyle tedavüle sürerek sahtekarlıkla 538 TL para üstü temin etmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.