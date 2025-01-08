Güzelyurt’ta ''Tarımda Suyun Etkin Kullanımı'' konferansı

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08/01/2025

Güzelyurt’ta ''Tarımda Suyun Etkin Kullanımı'' konferansı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 179’uncu yıl dönümünü kutlamaları kapsamında cuma günü Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde "Tarımda Suyun Etkin Kullanımı" konferansı düzenleniyor.

ZMO tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da başlayacak konferansı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım verecek.

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TAGS: Ziraat Mühendisleri Odası
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