Güzelyurt’ta Üniversite Kampüsündeki Kafede Kundaklama!

Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi kampüsü içinde faaliyet gösteren Cafe No 83 adlı iş yerinde 3 Mart 2025’te meydana gelen yangının kundaklama olduğu tespit edildi.

Saat 08.00 sıralarında kafeye ait tuvalette başlayan yangın, ahşap kapı, klozet kapağı, elektrik tesisatı, çöp kovası ve led tavan lambaları gibi birçok eşyayı tamamen kullanılmaz hale getirirken, oluşan ısı ve duman nedeniyle tuvalet rezervuarı, klozet ve salon tavanı da zarar gördü. Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, yangının S.T. (K-41) isimli kişi tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı belirlendi. Şüphelinin, yanında getirdiği piknik tüpü üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği tespit edildi.

Şüpheli 7 Mart 2025 tarihinde tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.