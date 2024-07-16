Güzelyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Güzelyurt'ta polis trafik ekiplerinin bu akşam yaptığı denetimlerde bir araçtaki yolcuda 3 gram Hint keneviri ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre saat 20.30 sıralarında, Güzelyurt'ta Manisa Bulvarı'nda Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan JZ 109 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.S.A.I'nın (E-28) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.