Güzelyurt'ta uyuşturucu ve hap; 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen trafik kontrolleri esnasında uyuşturucuyla yakalanan Oussama Hilali ile üzerinde yeşil reçeteye tabi hap bulunan Mohammad Tyyab Dad dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis,13 Temmuz 2024 tarihinde 19:45 raddelerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesinde görevli polis ekibi tarafından Manisa Bulvarı Güzelyurt’ta rutin trafik kontrolü yapıldığı esnada kontrol amaçlı durdurulan bir araçta yapılan kontrolde araç içerisinde sağ arka koltukta yolcu olarak bulunan zanlı Oussama Hilali’nin şüpheli hareketlerinden dolayı üzerinde ve tasarrufunda bulundurduğu siyah renk deriden mamul Endi Roma yazılı çantada yapılan aramada bir adet Malboro sigara paketi içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis ayrıca yine aynı araçta yolcu olarak bulunan zanlı Mohammad Tyyab Dad’ın üzerinde yapılan aramada sol ön pantolon cebi içerisinde yeşil reçeteye tabi 14 adet Lyrica türü hap tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve beklenen analiz sonuçları olduğunu kaydeden polis, ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Fadıl Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.