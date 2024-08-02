Güzelyurt’ta uyuşturucudan tutuklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Güzelyurt’ta polisin evinde yaptığı aramada uyuşturucu bulunduğu için tutuklanan N.Ö. (E-41), arama sırasında tasarrufunda bulundurduğu tespit edilemeyen maddeyi yutması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis basın bültenine göre, N.Ö. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün N.Ö.’nü kaldığı evde yaptıkları aramada yarım gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler tespit ederek emare aldı.

Tutuklanan N.Ö. arama esnasında tasarrufunda bulundurduğu tespit edilemeyen maddeyi yutarak rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.