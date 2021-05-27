Güzelyurt'ta yangın!

Güzelyurt’ta, eski Akdeniz yolu üzerinde Erkut Uluçam’a ait ağılın elektrik panosunda dün meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu; ambar olarak kullanılan motor evi içerisindeki muhtelif borular, hurda olarak bulunan 3 çapa makinesi, 18 boru, 1 4 inçlik kelepçeli boru, 2 elektrik panosu, 13 nar ağacı ve 4 tekerlekli ot biçme makinesinin lastikleri kısmen, Mustafa Gülmez’e ait 6 adet rulo balya ise tamamen yandı.

Öte yandan dün, Güzelyurt - Güneşköy arasında bulunan derivasyon bölgesinde de henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 6 dönüm anız tamamen, 2 dönüm alan içerisinde bulunan bakımsız narenciye ağaçları kısmen, 9 kelepçeli boru ve 64 metre uzunluğundaki plastik boru ise tamamen yandı.

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27/05/2021 12:26