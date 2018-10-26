Güzelyurt’taki hortum zarara neden oldu

Güzelyurt’ta Fevzi Çakmak Caddesi’nde, dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana gelen hortum zarara neden oldu.

Hortumun etkisiyle yıllanmış selvi ağacı yerinden sökülerek Elmaz Karamanoğlu’na ait motor evinin üzerine devrildi. Motor evi ve içerisindeki elektrik panoları, su üniteleri büyük zarar gördü.

Aynı caddede bulunan, Abdullah Tekin’in ikametindeki evin çatısı, çatı üzerindeki deposu hortumun etkisiyle yerinden söküldü.Hortumun etkisiyle ayrıca bölgedeki bazı elektrik ve telefon direkleri devrildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, olay yerinde incelemelerde bulundu.BRT’ye konuşan Elmaz Karamanoğlu da üreticilikle geçindiğini ve hortumun etkisiyle motor evindeki zararın büyük olduğunu anlattı.