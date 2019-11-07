Güzelyurt'taki işçi evleri mühürlendi

Sosyal medyada gündem olan Güzelyurt'taki insanlık dışı olayda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi.

İşçilerin konakladığı yerlerde inceleme yapan bakanlık müfettişleri işletmeye ait yatı evlerini mühürledi.

SUCUOĞLU: İNSAN HAKLARINA AYKIRI

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bakan Faiz Sucuoğlu yatı yerlerinin “insan haklarına aykırı” bir durumda olduğunu belirterek yenilenene kadar geçici olarak mühürlendiğini belirtti.

İŞÇİ ORTADA YOK

Söz konusu işçinin vücudundaki yarların ise "alerji" kaynaklı olduğu belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan incelemenin ardından işletmenin kaçak işçi çalıştırmadığı ve işçilerin tüm yatırımlarının ödendiği müfettişler tarafından doğrulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, şikâyetin ardından işçinin ortadan kaybolduğunu ve kendisine ulaşılamadığını söyledi.

07/11/2019 09:47