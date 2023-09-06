Güzelyurt’un bazı bölgelerinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Güzelyurt’un bazı bölgelerinde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-12.00 saatleri arasındaki kesinti; İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ bölgelerini etkileyecek.

Kesinti, orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışması nedeniyle yapılacak.