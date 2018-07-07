Güzide Duran’ın ülke özlemi

Uzun bir aradan sonra ilk kez Nişantaşı'nda görüntülenen eski model Güzide Duran, karşısında medya mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Medya mensuplarının sorularını ayaküstü yanıtlayan Duran, tatil için Türkiye'ye geldiğini belirterek; “Yaz sonuna kadar burda kalacağım” dedi. ‘Türkiye'yi özlüyor musunuz?’ sorusuna ise eski manken; “Eşimin işlerinden dolayı orada yaşıyoruz ve oraya da alıştım ama tabii ki özlüyorum. Sonuçta insan doğup büyüdüğü yeri özlüyor” dedi. Gazetecilerin, ‘Sizi artık herhangi bir projede göremeyecek miyiz? Tamamen ev kadınımı oldunuz?’ sorusuna ise; “Amerika'da tamamen ev ve çocuklarla ilgileniyorum ama ilerde neler olur bilemeyiz” yanıtını verdi. Kaynak/Sözcü