GYÖ’ler için BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması koşulu

Kıbrıs Rum tarafının, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) adı altında gündeme getirdiği önerilerinin, ilk olarak kapalı bölge Maraş’a ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasına bağlı olduğu iddia edildi.

Fileftheros gazetesi,“Şartlı Önlemler – Lefkoşa Önce Kararların Uygulandığını Görecek Sonra Timbu ve Limanı Görüşecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs Rum tarafının, kapalı bölge Maraş’ın BM gözetiminde açılması karşılığında Timbu (Ercan) Havaalanı ve Mağusa Liman’nın da uluslararası alana açılması önerisinin şartlara bağlı olduğunu iddia etti.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, Kıbrıs Rum yönetiminin, Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı’na yönelik herhangi bir Güven Yaratıcı Önlemi görüşmeden önce, kapalı bölge Maraş’a ilişkin BM kararlarının hayata geçmesini şart koştuğunu iddia etti.

Türkiye’nin ilk olarak, Maraş’ın “yasal sahiplerine iadesini” öngören, Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarını uygulamaya koyması gerektiğini vurgulayan gazete, bunun Türk tarafınca kabul edilmesinin ardından Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı için görüşmelerin başlayabileceğini öne sürdü.

Rum tarafının önerisinin, Ercan’ın BM kontrolünde uluslararası uçuşlara açılması, Mağusa Limanı’nın ise AB Komisyonu’nun yetki alanına alınması şeklinde olduğunu belirtirken bu GYÖ’lerin kabul edilmesinin Kıbrıs’taki her iki tarafın da çıkarına olacağını savundu.

Gazete ayrıca, Rum tarafının bu önerilerine uluslararası alanda olumlu bir yaklaşımın mevcut olmasına karşın Kıbrıs Türk liderliğinden olumlu yanıt alınamadığını belirtti.

ULUSAL KONSEY TOPLANIYOR

Gazete haberinin devamında ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Konsey’in 1 Mart’ta toplanacağını duyurduğunu aktardı.

Habere göre toplantıda Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeler ele alınacak.

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16/02/2022 11:24