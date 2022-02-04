GZT Giresunspor'un yeni transferi kansere yakalandı

GZT Giresunspor 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in yapılan ileri tetkikler sonucu testis kanserine yakalandığı öğrenildi. Genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

Ajansspor'un haberine göre GZT Giresunspor, Brezilya Ligi ekibi Gremio'dan 1.5 yıllığına kiraladığı 23 yaşındaki Jean Pyerre ile sözleşmesini feshetti. Pyerre'nin yapılan ileri tetkikler sonucu testis kanserine yakalandığı öğrenilmişti.

Jean Pyerre'den açıklama geldi

Testis kanserine yakalandığı öğrenilen Jean Pyerre, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcu, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya'ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!." ifadelerine yer verdi.

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04/02/2022 10:39