H. Şakir, Gönyeli ofisteki çalışmalarına ara verdi

H. ŞAKİR LTD isimli şirketin Gönyeli şubesinde koronavirüs tespit edildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Gönyeli ofisteki faaliyetlere geçici olarak ara verildiği ifade edildi.

Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimizin Lefkoşa Gönyeli ofisinde alınan tüm önlemlere rağmen corona pozitif tespiti yapılmıştır. Gönyeli ofisimizdeki faaliyetler geçici olarak durdurulmuş olup şirketimizin Lefkoşa Sanayi şubesi hiç bir temaslı bulunmaması nedeniyle tüm önlemler en yüksek derecede alınarak faaliyetlerine devam edecektir.

Sanayi şubemiz de yapılan tüm corona testleri negatif olup dezenfekte işlemleri yapılmış ve tüm önlemler alınmıştır. Sanayi şubemiz ve şantiyelerimiz de çalışmalar aksatılmadan devam edecektir. Tüm halkımızın da bu süreçte durumun ciddiyetinin farkında olarak, tedbiri elden bırakmayacağını umarız.

Kamuoyuna duyurulur

H. ŞAKİR LTD

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30/12/2020 14:56