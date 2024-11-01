H. Yılmazköy 3-0 hükmen mağlup

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, müsabaka isim listesinde adı bulunmayan Ersal Hafız’ın M. Hacıali Yılmazköy tarafından karşılaşmada oynatılması üzerine M. Hacıali Yılmazköy 'ün 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

Açıklama şöyle;

21428 maç numarası ile 29.10.2024 tarihinde Yılmazköy Mustafa Üçoz Stadı’nda M. Hacıali Yılmazköy SK ile Serveroğlu Geçitkale GSK arasında oynan AKSA 1. Lig müsabakası ile ilgili Serveroğlu Geçitkale GSK’nın yapmış olduğu itiraz dilekçesine bağlı olarak 21428 numaralı maçın KTFF 1. Lig Statüsü’nün 6. Maddesi’nin 1. Fıkrasına aykırı hareketten ve yine KTFF Müsabaka Talimatının 24. Maddesinin (h) bendinin ihalelinden dolayı M. Hacıali Yılmazköy SK Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

KTFF Süper Lig Statüsü 6 (1) maddesinde, sahaya girebilecek kişilerin müsabaka isim listesinde yazılı kişiler olduğunu düzenlemektedir. KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24’üncü maddesi ise; Hükmen Yenik Sayılmalar’ı düzenlenmiş olup, (h) fıkrası; KTFF’nin müsabakalar için çıkardığı düzenleme hükümlerinin müsabaka sonucuna etki edecek şekilde ihlal edilmesi halinde hükmen yenik sayılacağı belirtilmektedir.

Evraklar üzerinden yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde, 29.10.2024 tarihinde Yılmazköy Mustafa Üçoz Stadı’nda M. Hacıali Yılmazköy Sk ile Serveroğlu Geçitkale GSK arasında oynan AKSA 1. Lig müsabakası, M. Hacıali Yılmazköy Sk tarafından düzenlenip müsabaka görevlilerine verilmiş olan müsabaka isim listesinde adı bulunmayan 101484 lisans numaralı Ersal Hafız’ın M. Hacıali Yılmazköy Sk tarafından karşılaşmada oynatıldığına bulgu yaparız.

Müsabaka isim listesinde adı bulunmamasına rağmen, müsabakada görev alan 101484 lisans numaralı Ersal Hafız’nın olduğunu tespit ettikten sonra, M. Hacıali Yılmazköy SK’e KTFF Süper Lig Statüsü’nün 6(1) ve KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24 (h) maddesine aykırı davranmasından ötürü, Müsabaka Talimatı’nın 25’inci maddesinin 3’üncü fıkrasındaki yetkiye dayanarak 25 (4) uyarınca ilgili maç için hükmen yenik sayılmasına ve karşılaşmanın M. Hacıali Yılmazköy SK: 0 (sıfır) –Serveroğlu Geçitkale Spor Kulübü: 3 (üç) şeklinde tescil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.