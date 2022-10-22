Haaland atmaya devam ediyor!

Premier Lig'de son olarak Liverpool'a kaybeden Manchester City, sahasında Brighton & Hove Albion ile karşılaştı. City, rakibini Haaland (2) ve De Bruyne'ün golleriyle 3-1 yenmeyi başardı.

İngiltere Premier Lig'de son olarak Liverpool'a yenilen ve zirve yarışında yara alan Man City, sahasında Brighton & Hove Albion ile karşılaştı.

Maça yine Erling Haaland damga vurdu.

22. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Haaland, 43. dakikada da penaltıdan durumu 2-0 yapan golü attı. 75. dakikada Kevin de Bruyne ise son sözü söyledi. Brighton'ın golü ise 53. dakkada Leandro Trossard ile geldi.

Haaland, 11. Premier Lig maçında tam 17 gole ulaştı.

Bu sonucun ardından City puanını 26 yaptı ve 1 maç eksiği bulunan Arsenal'in 1 puan gerisinde 2. sırada kendine yer buldu.

Bu habere tepkiniz:



22/10/2022 20:17