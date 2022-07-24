Haaland bu kez Manchester City formasıyla Bayern Münih'in başına bela oldu
24/07/2022
Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland'ın yeni formasıyla ilk golü yabancıya gitmedi.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını ABD'de sürdüren Manchester City, Bayern Münih ile hazırlık maçında karşılaştı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Manchester City, Jack Grealish'in asistinde Erling Haaland ile golü buldu. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve City sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund formasıyla Bayern'e karşı 7 maçta 5 gol kaydeden Haaland, City formasıyla ilk golünü de eski rakibine kaydetti.