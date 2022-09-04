Haaland durdurulamıyor

Erling Haaland'ın Ada kariyeri muhteşem başladı.

Norveçli yıldız, Manchester City formasıyla çıktığı 6 lig maçında tam 10 kez fileleri havalandırdı.

Gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Haaland, aynı zamanda dünya liglerinde şu ana dek en çok gol atan futbolcu konumunda bulunuyor.

Haaland, Endonezya Ligi'nde 8 golü bulunan Matheus Pato ve Bulgar Ligi'nde aynı sayıda gol atan Ivaylo Chochev'in önünde zirvede yer alıyor.

Dünyanın en iyi beş ligi olarak kabul edilen La Liga, Serie A, Premier Lig, Ligue 1 ve Bundesliga'da ise Haaland'ı 7'şer golle PSG'nin yıldızları Kylian Mbappe ve Neymar takip ediyor.

Haaland şu ana dek çıktığı lig maçlarında yalnızca Bournemouth filelerini sarsamazken, o karşılaşmada ligdeki tek asistini yaptı.

Bu habere tepkiniz:



04/09/2022 21:15