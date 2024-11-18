Haaland hat-trick yaptı

HAALAND ŞOVUNU YAPTI

UEFA Uluslar B Ligi 6. hafta maçında Norveç ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Norveç 5-0'lık skorla kazandı. Norveç'e galibiyeti getiren golleri 23, 37 ve 71. dakikada Erling Haaland, 41. dakikada Alexander Sörloth ve 75. dakikada Antonio Nusa kaydetti. Haaland, 24 yaşında 25. hat-trick'ini yaptı; milli takım formasıyla da 39. maçında 38. golünü attı. Norveç, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı ve lider olarak A Ligi'ne yükseldi. Kazakistan ise 6 maçta 1 puanda kaldı ve son sırada yer alarak C Ligi'ne düştü.

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