Haaland'ı geride bırakan Sebastien Haller Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Ajax'ın yıldız oyuncusu Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili performansına devam ediyor.

Temsilcimiz Beşiktaş, C Gbubu 5. hafta maçında Ajax'ı konuk ederken Haller karşılaşmaya yedek başladı. Vodafone Park'taki mücadeleye ikinci yarıda dahil olan 27 yaşındaki oyuncu 54 ve 69. dakikada attığı gollerle takımını üstünlüğe taşıdı.

Haller böylece bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 5 maçta 9 gole ulaştı. Fransa doğumlu oyuncu, Sporting'e karşı 4, Beşiktaş'a 3, Borussia Dortmund'a ise 2 gol kaydetti.

Bu alandaki rekor daha önce ilk 5 maçında 8 gol kaydeden Erling Haaland'a aitti.

Sbastien Haller, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk beş maçının her birinde gol atan ilk Ajax oyuncusu oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI

Sebastian Haller, Şampiyonlar Ligi’nde 9 golü bulunan Robert Lewandowski’yi yakaladı.

Beşiktaş maçı öncesinde 7 golle, krallık yarışında 2. sırada bulunan Fildişi Sahilli futbolcu gol sayısını 9’a çıkardı ve ilk sırada yer alan Robert Lewandowski’yi yakaladı.

- SEBASTIEN HALLER NE SÖYLEDİ?

Sebastien Haller, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Beşiktaş karşısında iki gole imza atan Haller, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Attığım goller tecrübeden geliyor. Attığım ikinci golü, üçüncü defa aynı şekilde kaydediyorum. Bu şans değil, pozisyonlar oluşturuluyor. Ne kadar oynarsan o kadar tecrüben artıyor. Doğru zamanda, doğru yerde oluyorsun." diye konuştu.

Haller, takımdaki herkesin rolünü en iyi şekilde yerine getirdiğini dile getirdi.

Takım arkadaşı Onana'nın cezasını tamamlamasının ardından görev almasıyla ilgili soruya Haller, "Onun için güzel oldu. Ona iyi bir dönüş hediyesi verdik." yanıtını verdi.

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25/11/2021 09:41