“Haaland'ı yasaklayın. O bir robot!”

İngiliz taraftarlar, Erling Haaland'ın Premier Lig'de futbol oynamasının yasaklanmasını talep etti... Kampanyaya yaklaşık 2 milyon kişi katıldı bile!



Bazı İngiliz taraftarlar, Birleşik Krallık Parlamentosu'na resmi dilekçe yolladılar ve 'Haaland bir robot' ifadelerini kullandılar.



Bu şikayet sistemi, Türkiye'deki CİMER sistemine benziyor ve resmi cevap veriliyor. Birleşik Krallık Parlamentosu'nun bu şikayete nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu...



Haaland, Premier Lig'de oynadığı 8 maçta 14 gole ulaşmıştı

Bu habere tepkiniz:



08/10/2022 09:48