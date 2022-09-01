Haaland'ın şov gecesinde Manchester City yarım düzine golle kazandı: 6-0

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City sahasında ligin yeni ekiplerinden Nottingham Forest'ı konuk etti.

12. dakikada Erling Haaland ile perdeyi açan Guardiola'nın ekibi sahadan 6-0'lık farklı bir skorla ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında gol perdesini açan Haaland, 23. ve 38. dakikalardaki golleriyle hat-trick yaptı ve geceye damga vurdu.

50. dakikada Joan Cancelo ile 4-0'ı bulan City, 65. ve 87. dakikalarda Julian Alvarez'in golleriyle sahadan 6-0'lık zaferle ayrıldı.

Bu sonucun ardından 13 puana ulaşan City, 15 puanlı lider Arsenal'ın ardından ikinci sırada yer alırken Nottingham Forest ise 4 puanda kaldı.

Haaland, Agüero'nun rekorunu kırdı

Norveçli yıldız, Etihad'da Nottingham Forest'a karşı 26 dakika içinde hat-trick yaptı. Premier Lig'de 5 maçta 9 gole ulaşan Haaland, Manchester City tarihinde ilk beş haftada en fazla gol atan futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.

Önceki rekor, City tarihinin en golcü oyuncusu Sergio Agüero'ya aitti. Agüero ilk 5 haftada 8 golle bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Premier Lig'de bu sezonki ikinci hat-trick'ine imza atan Haaland daha önce Crystal Palace'a karşı da hat-trick yapmıştı.

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01/09/2022 08:36