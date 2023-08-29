Haber Kameramanları Derneği Başkanı Tarkan Kavaz oldu

Haber Kameramanları Derneği başkanlığına Tarkan Kavaz seçildi.

Derneğin 9. Olağan Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulu toplanarak, görev dağılımını yaptı.

Buna göre, dernek başkanı Kavaz olurken, genel skreter Rafet Çelik, mali sekreter Kemal Yürekli, faal üyeler de Suat Suiçmez ile Mustafa Sarpten seçildi. Mustafa Sarpten dernek basın halkla ilişkiler görevini de yürütecek. Yedek üye ise Orhan Bayraktar olacak.

Denetleme Kurulu’na, Hüseyin Karahüseyin, Mühlet Kulaç ve Raziye Dağda seçilirken, Onur Kurulu’nda Kemal Gökdel ve Hakan Dervişoğlu yer aldı.